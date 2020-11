Liverpool, Klopp: "Sarei felice se Wijnaldum rimanesse qui, ancora nulla è deciso"

vedi letture

Georginio Wijnaldum sta giocando da protagonista sia nel Liverpool che nella nazionale olandese. Tuttavia il futuro del giocatore potrebbe essere lontano dai Reds visto il contratto in scadenza a giugno. Già il Barcellona aveva provato insistentemente a prenderlo la scorsa estate ma Jurgen Klopp si dice ottimista e crede che alla fine il rinnovo di Wijnaldum arriverà: "Non posso davvero dire molto al riguardo. Sarei felice se rimanesse qui. Sono abbastanza contento di Gini, come potete vedere è sempre titolare. Ha giocato sempre bene, ecco perché ha giocato una tale quantità di partite. Non ricordo sue partite brutte a dire il vero. Ha giocato per noi in molte posizioni diverse ed è in un buon momento, grazie a Dio. Spero che possa continuare così a lungo. Finché nulla è deciso tutto è possibile. Sono ottimista e fiducioso".