Liverpool, Klopp sbotta: "Non chiedetemi del Coronavirus. La mia opinione non conta"

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, non intende esporsi sulla questione Coronavirus: "Una cosa che non mi piace è il fatto che su una faccenda molto seria l'opinione di un allenatore sia importante. Non lo capisco. Davvero, non lo capisco. Potrei chiedere a voi e sareste esattamente nella mia stessa posizione. Non importa ciò che ha da dire chi è famoso. Bisogna parlare delle cose nel modo giusto. Non può essere che chi non ha conoscenza della materia come me parli di certe cose. Le persone che ne sanno dovrebbero parlarne e dire agli altri fate questo o fate quello e andrà tutto bene, oppure no. Non gli allenatori, non capisco. Politica, coronavirus... perché me? Io indosso un cappellino da baseball e ho la barba fatta male. Sono preoccupato tanto quanto voi, forse meno, non saprei, non so quanto siate preoccupati. Ma la mia opinione non conta in realtà. Vivo su questo pianeta come voi e voglio che tutti siano sani e al sicuro. Auguro il meglio a tutti, ma la mia opinione sul coronavirus non è importante. Se qualcuno mi dice giocate, allora noi giochiamo, perché penso che gente intelligente ha detto che possiamo farlo".