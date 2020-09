Liverpool, Klopp se la ride alle domande su Thiago Alcantara: "Non c'è nulla da dire"

Solito show in conferenza stampa per Jurgen Klopp, che alla vigilia dell'esordio in Premier contro il Leeds ha parlato anche delle voci relative a Thiago Alcantara: "Se riuscissi a inventare una parola che serva per terminare ogni sorta di speculazione, diventerei ricco. Non posso porre fine alle voci fin quando il mercato è aperto. Ho detto che Thiago Alcantara è un ottimo giocatore? Forse tanto tempo fa. Fa piacere che il suo nome ci venga accostato, ma non c'è altro: lui è un bel giocatore e il Liverpool un grande club. Oltre a questo non c'è più nulla da dire". E alla domanda "Allora il trasferimento è possibile?", il manager tedesco ha risposto con una fragorosa risata, come dimostra il video.