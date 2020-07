Liverpool, Klopp su Robertson: "Il suo acquisto è stato un grande affare per il club"

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa rispondendo a una domanda sul valore di Robertson: "Non mi piace proprio parlare di prezzi di giocatori. Anche pagare 30 milioni per Andrew Robertson sarebbe stato conveniente. Non mi piace parlare di prezzi. Quando un giocatore non si dimostra all'altezza, anche 8 milioni sarebbero stati tantissimi. Robertson ha dimostrato di essere ancora meglio di quello che ci aspettavamo. Si è rivelato una persona migliore, un calciatore migliore e dalla grandissima personalità. Ha fatto tre anni fantastici, il suo acquisto si è rivelato davvero un grande affare del Liverpool".