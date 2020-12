Liverpool, Klopp su Thiago Alcantara: "Venerdì si è allenato in gruppo ma non è ancora pronto"

vedi letture

Il manager del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato della situazione di Thiago Alcantara: "Thiago si è allenato in parte con la squadra fino ad ora, ma venerdì scorso si è allenato col gruppo per l'intera sessione ma si è trattato un allenamento ridotto. Deve solo allenarsi di più in gruppo. Non si può giocare una partita di Premier dopo un allenamenti in gruppo. E' in miglioramento ma al momento non posso dire di più a riguardo".