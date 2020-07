Liverpool, Klopp: "Thiago Alcantara gran giocatore, ma ora è del Bayern Monaco"

Intervistato da Sky Sport Deutschland, Jurgen Klopp, manager del Liverpool, ha dribblato la domanda riguardante il futuro di Thiago Alcantara, un tema che potrebbe interessare da vicino anche l'Inter in una triangolazione di mercato che include Marcelo Brozovic: "Non ho idea di chi giocherà per me l'anno prossimo, non c'è niente da dire al momento. Thiago Alcantara è un grande giocatore, ma anche un giocatore del Bayern Monaco. In realtà è tutto quello che c'è da dire, non c'è nient'altro", ha tagliato corto il tecnico tedesco.