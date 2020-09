Liverpool, Klopp: "Thiago è un calciatore fantastico, ma giochiamo diversamente dal Bayern"

Jurgen Klopp è intervenuto per parlare del nuovo arrivo Thiago Alcantara. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del Liverpool: "È un giocatore assolutamente fantastico, sono davvero felice del suo trasferimento. Conosce le difficoltà della Premier, ma comunque ha deciso di firmare con noi. Ci vorrà del tempo perché giochiamo diversamente rispetto al Bayern Monaco. In campo già domenica? Non lo so, vedremo come si sentirà".