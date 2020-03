Liverpool, Klopp torna sul 1° ko in Premier: "Ho già avuto risposte dai miei giocatori"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Bournemouth, mister Jurgen Klopp è tornato anche sulla prima sconfitta in campionato dei Reds, patita sabato scorso sul campo del Watford: "Vincere ti dà fiducia, perdere te la toglie, ma è tutto normale. Una sconfitta non fa tanta differenza, dobbiamo tornare a lavorare tutti insieme per rimetterci sulla strada giusta. Ho già visto una reazione da parte dei miei giocatori e sono sicuro che daranno una risposta a tutti in campo domani", le parole dell'allenatore del Liverpool.