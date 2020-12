Liverpool, Klopp: “Un pareggio che sa molto di sconfitta”

Il Liverpool pareggia in casa contro la penultima, il West Bromwich Albion, e sciupa l’opportunità di allungare a cinque i punti di distanza dalla seconda in classifica (l’Everton di Ancelotti): “I ragazzi sono molto frustrati, è un pari dal sapore di sconfitta per come è nato- ha detto il manager tedesco Jurgen Klopp al termine del match giocato ad Anfield-. Nel primo tempo è stata una partita molto strana, abbiamo avuto oltre il novanta percento del possesso palla. Non ricordo dei contropiedi subiti, noi abbiamo sempre giocato il pallone ed è uno sforzo grosso stare così sul pezzo per 45 minuti. Ma il nostro spartito non doveva cambiare anche perche quando siamo andati in vantaggio il West Brom non ha mutato l’atteggiamento. All’inizio della seconda frazione hanno creato parecchio, noi ci siamo chiusi e abbiamo aspettato che passasse il momento. È solo colpa nostra perchè avevamo la possibilità di fare il gol del raddoppio, invece è finita 1-1 e dobbiamo accettarlo. Non c’è tanto tempo per piangerci addosso, fra tre giorni siamo di nuovo in campo”.