Liverpool, Klopp: "Una delle migliori serate da quando sono qui. Bravo Kelleher"

Al termine della sfida vinta contro l’Ajax, che è valsa il passaggio agli ottavi di finale al Liverpool, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha così parlato ai microfoni di BT Sport: "E' una delle più grandi serate di Champions League da quando sono al Liverpool. È stato eccezionale. I ragazzi hanno dato tutto, Robertson ha subito un colpo alla caviglia, ma ha giocato. Henderson aveva la schiena rigida ma ha giocato, Jones è davvero un bravo ragazzo. Sono felice di averlo intorno. Ha colto la sua opportunità molto bene e sono davvero felice per lui. Kelleher? Adrian ha fatto un lavoro incredibile per noi l'anno scorso, ma in questa partita avevamo bisogno della naturale abilità calcistica di Caoimhin. Anche lui è un ottimo portiere. Sono davvero contento di quanto sia stato calmo e bravo. Sono al settimo cielo per l'atteggiamento e il carattere mostrato dalla squadra. Abbiamo difeso bene, che è una parte importante, e abbiamo avuto possibilità di contrattaccare, ma dovevamo difendere con tutto quello che avevamo".