Liverpool, Klopp: "Voglio sempre vincere ma contro il WBA avremmo dovuto fare di più"

Il manager del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in vista del match contro il Newcastle: "Voglio vincere più di ogni altra cosa, ma ho dovuto imparare presto nella mia vita che non può sempre accadere e va benissimo. Mi piace vincere le partite, ma soprattutto quando meriti di vincere. Penso che contro il West Bromwich avremmo dovuto fare di più per vincere. Abbiamo corso molto, abbiamo lottato, è andato tutto bene ma dobbiamo fare di più nei dettagli ed è quello che ho detto ai ragazzi. Non sono arrabbiato con loro, può succedere e basta. Una sconfitta è una sconfitta se non si impara qualcosa. Impareremo da ciò e giocheremo di nuovo a calcio".