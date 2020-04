Liverpool, l'ex difensore Matteo guarisce dal tumore al cervello: "Non mi sembra vero"

Dominic Matteo, ex difensore del Liverpool che si era sottoposto a un intervento chirurgico nello scorso novembre, ha dichiarato di essersi completamente ristabilito dopo aver affrontato il calvario del tumore al cervello: "Ieri ho ricevuto la telefonata per la quale ho pregato: dopo sei mesi di paura, dolore, riabilitazione, terapie e interventi, sono in salute. Non sembra vero, i medici mi hanno salvato la vita, sono stati incredibili. Non potrò mai ringraziarli abbastanza".