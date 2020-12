Liverpool, l'obiettivo Schuurs chiude le porte all'addio a gennaio: all'Ajax almeno fino a giugno

vedi letture

Il Liverpool ci aveva pensato già per gennaio, ma Perr Schuurs non ha (ancora) alcuna intenzione di muoversi da Amsterdam. Il giovane difensore dell'Ajax, come riporta il Mirror, ha chiuso a una sua possibile partenza a campionato in corso, determinato a continuare il suo processo di crescita con la maglia dei lancieri almeno fino alla prossima stagione.

Il classe '99 in quest'avvio ha già collezionato 14 presenze col club olandese tra campionato e coppe.