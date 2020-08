Liverpool, la cessione di Wijnaldum al Barcellona sbloccherà l'arrivo di Alcantara

Il Liverpool da tempo sta lavorando all'acquisto di Thiago Alcantara, giocatore in scadenza nel 2021 con il Bayern Monaco. La squadra bavarese vorrebbe almeno 30 milioni di euro per la cessione del centrocampista spagnolo che piace anche al Manchester United ma i Reds prima di accogliere Alcantara devono risolvere la questione legate al trasferimento di Georginio Wijnaldum. L'olandese, in scadenza nella prossima estate, è in trattative con il Barcellona e quando verrà ceduto libererà il posto a Thiago Alcantara.