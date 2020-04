Liverpool, la leggenda Kenny Dalglish positiva al coronavirus

Sir Kenny Dalglish è ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al coronavirus. Lo rende noto il Liverpool Echo.La famiglia ha fatto sapere che Dalglish era stato ricoverato mercoledì 8 aprile per il trattamento di un'infezione che richiedeva antibiotici per via endovenosa. In linea con le procedure attuali è stato testato per il COVID-19, risultando positivo nonostante non avesse manifestato alcun sintomo. Prima del suo ricovero in ospedale, Sir Kenny aveva scelto di autoisolarsi per un periodo più lungo di quello consigliato insieme alla sua famiglia. Dalglish, 69 anni, è una leggenda del Liverpool con cui ha vinto 3 coppe dei campioni da giocatori e innumerevoli titoli sia da calciatore che da allenatore.