Liverpool, la polizia si rivolge ai tifosi: "Non recatevi ad Anfield per festeggiare il titolo"

La polizia del Merseyside si è rivolta direttamente ai tifosi del Liverpool in vista della partita di questa sera contro il Chelsea che sarà l'ultima casalinga in Premier League per i Reds. Le forze dell'ordine hanno scritto via Twitter: "Stanno circolando voci sui social sul fatto che la squadra si presenterà fuori da Anfield al termine del match per festeggiare con i tifosi ma questo non accadrà al 100%. L'unico posto dove guardare e seguire le celebrazioni sarà la televisione". I tifosi del Liverpool vorrebbero recarsi intorno al proprio stadio per festeggiare insieme ai giocatori, ma anche Klopp, in un accorato appello in conferenza, ha chiesto a tutti di restare a casa per evitare problemi di ordine pubblico legati al Covid-19 e ai possibii contagi.