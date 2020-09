Liverpool, la strategia per Thiago Alcantara è di aspettare l'ultima settimana

vedi letture

Secondo quanto riportato da Talksport il Liverpool aspetterà l'ultima settimana di mercato disponibile per sferrare l'attacco per Thiago Alcantara. Il centrocampista del Bayern Monaco è in scadenza di contratto il 30 giugno 2021 e la richiesta dei bavaresi, tuttavia, è di 30 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dai reds. Nel frattempo sullo spagnolo si è mosso anche il Manchester United, che tuttavia non è una priorità per il centrocampista.