Liverpool, Lallana in scadenza di contratto: Leicester City in pole

Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Star, il Leicester City sarebbe in pole per assicurarsi Adam Lallana. Il centrocampista inglese ex Southampton, è in scadenza di contratto con il Liverpool ma altri club come l'Arsenal, il Crystal Palace, l'Everton o il West Ham hanno mostrato grande interesse verso di lui. Tuttavia pare che quella della Foxes sia la proposta migliore per Lallana.