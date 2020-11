Liverpool-Leicester 3-0, Rodgers:"Troppo molli e frettolosi nel primo tempo, meglio nel secondo"

Prima sconfitta in trasferta per il Leicester in questa stagione. La squadra di Brendan Rodgers esce battuta da Anfield, contro un Liverpool che si è dimostrato superiore. A fine gara, il tecnico delle foxes ex della partita ha commentato il match: “Sono ovviamente dispiaciuto per il risultato, che è sicuramente un passivo molto pesante. Siamo andati molto male nel primo tempo, ho trovato i ragazzi troppo passivi e rinunciatari. Abbiamo giocato pochissimo il pallone, e quando avevamo la sfera nei nostri piedi l’abbiamo data via troppo presto. Siamo stati troppo frettolosi, c’era bisogno di più calma nella gestione del pallone e di alcune situazioni. Detto questo abbiamo avuto qualche occasione da gol, soprattutto con Justin nel primo tempo. Però non è stato abbastanza, la prestazione dei ragazzi non è stata sufficiente. Nel secondo tempo siamo andati meglio, abbiamo concesso molto meno”.