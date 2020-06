Liverpool, lettera di Klopp ai tifosi: "Per favore, festeggiate ma fatelo con prudenza"

vedi letture

Lunga lettera al Liverpool Echo di Jurgen Klopp. Il manager dei Reds campioni d'Inghilterra si è rivolto ai propri tifosi affinché festeggino il titolo ma con prudenza: "Per favore, festeggiate ma fatelo con prudenza, in privato in modo da non diffondere questa orribile malattia. Se la situazione fosse stata differente, mi sarebbe piaciuto più di ogni altra cosa festeggiare questo titolo insieme, fare una sfilata ancora più grande rispetto all’ultima per la vittoria della Champions League".