Liverpool-Lipsia agli ottavi: Nagelsmann sfida il maestro, Reds imbattuti con le tedesche dal 2002

Sorteggio ostico per il Liverpool, che affronterà il Lipsia negli ottavi di Champions League. Sarà la sfida tra allenatori tedeschi e tra due delle più belle realtà del calcio europeo. Per i Reds una buona notizia: secondo i dati forniti da Opta, il Liverpool è imbattuto nelle ultime 10 partite disputate contro le squadre tedesche in tutte le competizioni europee (7 vinte e 3 pareggiate). L'ultima sconfitta risale all'aprile 2002, 2-4 contro il Bayer Leverkusen..

10 - Liverpool are unbeaten in their last 10 matches against German teams in all European competition (W7 D3), since a 2-4 loss to Bayer 04 Leverkusen in April 2002. Dominant. pic.twitter.com/7tqi2R7wm4

