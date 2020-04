Liverpool, Mane deluso da Klopp e dalla preferenza data a Van Dijk per il Pallone d'Oro

Sadio Mané sta pensando di lasciare il Liverpool, tentato dal provare un'esperienza altrove, magari in Spagna con il Real Madrid. France Football svela che l'attaccante senegalese sarebbe rimasto deluso per le dichiarazioni di Jurgen Klopp, che aveva indicato in Virgil Van Dijk come preferito nella corsa allo scorso Pallone d'Oro. Un atteggiamento che non sarebbe piaciuto né a Mané, né a Salah, l'altro Reds in lizza per il trofeo poi vinto da Messi. E così, Zinedine Zidane potrebbe sferrare l'assalto nei prossimi mesi per un giocatore che ha sempre apprezzato.