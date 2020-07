Liverpool, Manè: "Solo continuando a vincere possiamo firmare nuovi record"

vedi letture

L'attaccante del Liverpool, Sadio Mane è intervenuto ai microfoni di Sky Sports per commentare la vittoria sull'Aston Villa: "Abbiamo spinto fino alla fine e creato alcune possibilità. Non è stata una partita facile ma almeno meritavamo questi tre punti. Penso che a volte non ci si possa aspettare di segnare sempre cinque o quattro gol contro un buon avversario. Erano davvero organizzati e abbiamo giocato pazientemente fino a quando si sono aperti gli spazi e abbiamo segnato i due gol. Per noi in questo momento è molto importante vincere partite, solo puoi pensare ai record. Abbiamo partite importanti e cercheremo di giocare partita per partita. Non sarà facile ma questa è la Premier League: è sempre difficile".