Liverpool, Matip annuncia: "Stagione finita, spero di aiutare la squadra il prossimo anno"

Tegola per Jurgen Klopp. Il difensore del Liverpool Joel Matip, infortunatosi nel match contro l’Everton terminerà anzitempo la propria stagione. Ad annunciarlo è lo stesso giocatore ai taccuini del sito ufficiale del club: "In questa stagione non tornerò in campo, ma per la prossima spero di essere abbastanza presto in campo per dare un aiuto alla squadra".