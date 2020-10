Liverpool-Midtjylland, le pagelle: Alexander-Arnold fonte di gioco, Sisto delude

vedi letture

LIVERPOOL-MIDTJYLLAND 2-0

Marcatori: 55’ Diogo Jota (L), 93’ rig. Salah (L)

LIVERPOOL

Alisson 6,5 – Costretto subito agli straordinari su Dreyer. Trasmette sicurezza in ogni situazione.

Alexander-Arnold 7 – Principale fonte di gioco dei Reds. Assist perfetto per Diogo Jota, poi manda in porta Salah per il rigore che chiude la partita.

Fabinho 6 – Klopp lo conferma al centro della difesa, si fa male dopo mezz’ora ed è costretto a lasciare il campo. (30’ Williams 6 – Non sfigura giocando con personalità nonostante i 19 anni).

Gomez 5,5 – Si prende qualche rischio eccessivo con il pallone tra i piedi. Nel finale si fa saltare con troppa facilità da Dreyer.

Robertson 6 – Più bloccato di Alexander-Arnold, spinge meno del solito dedicandosi soprattutto alla fase di contenimento.

Henderson 5,5 – Il capitano non è in una delle sue serate migliori. Klopp lo sacrifica dopo un tempo. (46’ Wijnaldum 6 – Con lui in campo la manovra scorre più velocemente, porta qualità e verticalità nel palleggio).

Milner 6 – Come sempre grande sostanza e furore agonistico. Lotta su ogni pallone come se fosse l’ultimo.

Shaqiri 6 – Si accende a intermittenza. Bello lo scambio con Alexander-Arnold che avvia l’azione del primo gol.

Minamino 6 – Non combina granchè ma nel primo tempo è uno dei pochi a dare segni di vita con i suoi inserimenti senza palla. (60’ Salah 6,5 – Entra in punta di piedi, poi si scioglie procurandosi e trasformando il rigore che chiude la partita).

Diogo Jota 6,5 – Inconcludente per un tempo, si riscatta con gli interessi nella ripresa sbloccando una gara che stava diventando complicata. (81’ Firmino 5,5 – Si divora il raddoppio, sparando alle stelle da posizione favorevole).

Origi 5 – Tanta fatica, sia nel tenere palla che al momento di concludere. Non calcia mai verso la porta avversaria. (60’ Manè 6 – Elegante nella conduzione della palla, senza affondare il colpo).

MIDTJYLLAND

Andersen 6 – Serata più tranquilla di quanto potesse immaginare. Zero responsabilità sui due gol incassati.

Andersson 6,5 - Concede pochissimo dietro e si sgancia in avanti appena si presenta l’opportunità.

Sviatchenko 6 – Cancella dal campo Origi senza grosse difficoltà. Difficile superarlo sui palloni alti.

Scholz 6,5 – Puntuale negli anticipi e nelle letture. Ci mette una mezza in più di una occasione.

Paulinho 6 – Spinge come un forsennato. Mezzo voto in meno per il rigore procurato nel finale.

Onyeka 6 – Non si fa condizionare dal giallo ricevuto in avvio di gara. Combatte su ogni pallone.

Cajuste 6 – Buon filtro davanti alla difesa. Se la cava bene in uscita anche in situazioni intricate. (82’ Kraev sv)

Dreyer 6,5 – Il più pericoloso con i suoi tagli in verticale. Si fa ipnotizzare due volte da Alisson.

Sisto 5 – Deludente sulla trequarti, dove non riesce a incidere. Nessun guizzo. (72’ Evander 6 – Subito pericoloso con una bella girata dentro l’area piccola).

Mabil 6 – Prezioso tatticamente, con i suoi movimenti ad allungare e accorciare. (65’ Anderson 6 – Impatto positivo sul match, mette dentro un paio di palloni interessanti).

Kaba 6 – Sempre in movimento. Fa reparto da solo, dando profondità alla squadra. (82’ Pfeiffer).