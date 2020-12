Liverpool, Milner: "Fermati dalla sfortuna e da Darlow: ha fatto grandissime parate"

Il centrocampista del Liverpool, James Milner, ha commentato ai microfoni di Sky il pareggio per 0-0 a St. James Park: “Dobbiamo dare i giusti meriti al Newcastle, hanno giocato bene a livello difensivo. Ma non si può dire che noi non abbiamo creato: abbiamo avuto diverse occasioni, purtroppo per un po’ sfortuna e la bravura del loro portiere non siamo riusciti a sfruttarle".

Cercate soluzioni diverse in fase offensiva?

“Abbiamo grandi giocatori là davanti, purtroppo questa sera abbiamo trovato una grande difesa e un grande portiere. Si è trattato soltanto di sfortuna non riuscire a trovare il gol della vittoria, anche se ribadisco i complimenti al loro estremo difensore".