Liverpool, muore a 79 anni Tom Hicks: è stato proprietario del club con Gillett

L'ex comproprietario del Liverpool, Tom Hicks, è morto all'età di 79 anni. L'americano, che è stato a capo del club insieme a George Gillett dal 2007 al 2010, è morto circondato dalla famiglia nella sua casa di Dallas, in Texas, come riporta la BBC.

I suoi sei figli hanno diramato una dichiarazione per ricordarlo: "Di tutto ciò che ha realizzato nella sua straordinaria vita, il titolo più caro di Tom Hicks era 'Papà'". Non importano le prove e le tribolazioni che ha affrontato nella vita, era costante nella sua generosità e nel suo amore per la sua famiglia. Rimane una forza guida per la nostra famiglia e siamo profondamente onorati di continuare ad espandere la sua eredità".

Il comunicato poi prosegue esprimendo ulteriore gratitudine: "Anche se siamo devastati da questa perdita, siamo profondamente grati di essere stati i suoi figli".

Hicks e Gillett hanno venduto il Liverpool al Fenway Sports Group dopo aver incontrato difficoltà finanziarie. Va detto che nel loro percorso con i Reds non sono stati molto popolari e la stampa inglese parla di un accumulo di debiti fino a 237 milioni di sterline nel corso della loro gestione. Il tutto senza riuscire a mantenere la promessa di voler costruire un nuovo stadio.

Hicks ha anche posseduto la squadra di hockey su ghiaccio Dallas Stars dal 1995 al 2011 e la squadra di baseball Texas Rangers dal 1998 al 2010. Hicks lascia anche la moglie di 35 anni, Cinda.