Liverpool, nessuno ha segnato come Salah in 100 partite con i Reds

Con la rete segnata al Bournemouth, Mohamed Salah è arrivato a quota 70 reti in Premier League segnate in 100 partite. Nessuno come lui nelle prime 100 gare disputate con i Reds. Al secondo posto Fernando Torres con 63 marcature. L'egiziano è inoltre il primo giocatore dopo Micheal Owen a segnare almeno 20 reti per tre stagioni consecutive.