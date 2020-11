Liverpool, operato Joe Gomez: "Starà fuori per una parte significativa della stagione"

vedi letture

Arrivano novità sull'infortunio accusato ieri da Joe Gomez durante un allenamento con la Nazionale inglese. Il Liverpool ha comunicato che "oggi il giocatore è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico al tendine del ginocchio sinistro. Gomez non ha riportato danni al legamento del ginocchio e inizierà ora un programma di riabilitazione con il team medico". Il club precisa che "non viene stabilita alcuna tempistica per il suo ritorno, anche se è probabile che il problema lo escluda per una parte significativa della stagione".