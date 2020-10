Liverpool, operazione al ginocchio per Van Dijk: intervento perfettamente riuscito

L'operazione effettuata questa mattina dal difensore centrale del Liverpool Virgil Van Dijk è perfettamente riuscita. Il giocatore olandese si è sottoposto a un intervento necessario dopo la lesione del legamento crociato del ginocchio in seguito al match contro l'Everton. A riportarlo è il club inglese tramite un comunicato sui propri social.

.@VirgilvDijk has undergone successful surgery on the knee ligament injury he sustained earlier this month.

He'll now focus on the beginning of his rehabilitation with the support of our medical department 💪

— Liverpool FC (@LFC) October 30, 2020