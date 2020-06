Liverpool, possibile clamoroso addio di Keita in estate: ci sono Bayern e Dortmund

Il futuro del centrocampista Naby Keita potrebbe essere nuovamente in Germania. Il calciatore infatti a Liverpool non ha trovato grande spazio anche a causa di qualche problema fisico di troppo e a fine stagione potrebbe così salutare i Reds e l’Inghilterra per far ritorno a quella Bundesliga che lo aveva lanciato nel grande calcio ai tempi del Lipsia. Secondo Le10sports.com sulle tracce del classe ‘95 ci sarebbero due big tedesche come Borussia Dortmund e Bayern Monaco.