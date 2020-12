Liverpool regina natalizia di Premier, Klopp: "Non significa che saremo campioni a maggio"

Intervenuto in conferenza stampa, mister Jurgen Klopp ha commentato così il primato natalizio in classifica del suo Liverpool: "Se sei primo a Natale, non significa ovviamente che sei campione a maggio. Non siamo nemmeno a metà campionato, ma va benissimo cosi", sono state le dichiarazioni del tecnico dei Reds.