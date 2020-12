Liverpool, Robertson: "Pareggio che sa di delusione, all'intervallo dovevamo essere 3-0"

Dopo l'1-1 arrivato ad Anfield contro il West Brom, il giocatore del Liverpool Andy Robertson ha detto: "Quando vai lento ottieni quello che meriti. Quando incontri una squadra di Sam Allardyce sai che rimarranno in partita e coglieranno l'unica possibilità che avranno. Abbiamo creato tante occasioni nel primo tempo e poi nel secondo tempo è stato come se non volessimo rifarlo. Siamo rimasti deboli. Ognuno di noi ha commesso un errore nel secondo tempo che non possiamo permetterci. Avremmo dovuto essere 2-0, 3-0, forse 4-0 all'intervallo. Stavamo dominando e spettava a noi cogliere le occasioni ma dovremmo anche essere abbastanza professionali da vincere 1-0 se necessario. Ora raccoglieremo il punto e andremo avanti, non ci si può soffermare ma è una grande delusione".