Liverpool, Robertson: "Van Dijk miglior difensore al mondo. Klopp è una figura paterna"

Il terzino del Liverpool, Andrew Robertson, ha parlato a Sky Sports elogiando Virgil van Dijk: "È il miglior difensore al mondo, amo ritrovarmelo sulla sinistra. Abbiamo un buon rapporto dentro e fuori il campo e ci aiutiamo molto. Fantastico leader, fantastico ragazzo. Amo giocare con lui, da quando è arrivato ci ha dato una marcia in più". Su Jurgen Klopp: "Come allenatore penso che sia al momento il migliore al mondo. Nella mia carriera ho sempre avuto dubbi su me stesso, lui ha tirato fuori il meglio di me, portandomi a prestazioni che mi hanno reso orgoglioso. È un uomo e un allenatore fantastico, è la figura paterna del suo gruppo di allenamento: è sempre con noi, per noi, dentro e fuori dal campo. Ecco perché abbiamo così tanto successo".