Liverpool, Salah dall'Egitto. Slot annuncia: "Ecco quando partirà per la Coppa d'Africa"

Comparso nella lista preliminare dell'Egitto per la Coppa d'Africa, il Liverpool dovrà fare i conti con l'assenza di Mohamed Salah. L'esterno offensivo di 33 anni dovrà rappresentare la propria Nazionale, sebbene non sia ancora stato rivelato l'elenco definitivo dei Faraoni che prenderanno parte al torneo contro le altre nazionali del continente. Ma ci ha pensato a confermarlo il suo allenatore ai Reds, Arne Slot.

Il tecnico olandese, intervenuto in conferenza stampa oggi per presentare la sfida infrasettimanale contro il Sunderland, ha dichiarato che Momo partirà il 15 dicembre, ma che sarà disponibile per la partita contro il Brighton del 13 dicembre: "La scadenza è il 15 dicembre. Come sempre, sono coinvolti la nazionale, il giocatore e il club. Ci sono sempre discussioni su ciò che è meglio per tutti e tre".

Nel match vinto la scorsa giornata contro il West Ham, invece, Salah ha assistito al 2-0 impartito al London Stadium solamente dalla panchina e si sono sollevate polemiche a proposito della scontentezza per il turno di riposo: "È stata una reazione normale per un giocatore che è abbastanza bravo da giocare per noi, e lo dico con cautela, perché è stato straordinario per questo club e lo sarà anche in futuro", ha detto Slot. "Non era contento di non partire titolare, ma non era l’unico", l'ammissione.

Però l'ex Roma e Fiorentina non ha dato modo di farlo notare: "Ma il modo in cui si è comportato è stato quello che ti aspetti da un professionista del suo livello: ha sostenuto i suoi compagni e si è comportato molto bene", ha evidenziato il tecnico del Liverpool. "Non puoi essere un giocatore che deve rendere al massimo ogni tre giorni se non sei disciplinato, e lui sa perfettamente cosa fare per mantenersi in forma. Che giochi bene, giochi male, giochi o non giochi, sarà sempre un professionista top".