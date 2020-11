Liverpool, Salah fa 21 in Champions con i Reds: raggiunto Gerrard come miglior marcatore

vedi letture

Rotonda vittoria del Liverpool in casa dell'Atalanta. La squadra di Klopp ha vinto 5-0, grazie a una straordinaria prestazione di Diogo Jota ma anche al sigillo di Mohamed Salah. L'egiziano ha segnato 21 gol per i Reds in Champions League, eguagliando Steven Gerrard come miglior marcatore del club nella storia della competizione.