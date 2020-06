Liverpool, Salah fa felici alcuni tifosi: paga la benzina in una stazione di servizio

Mohamed Salah ha fatto esultare molte volte i tifosi del Liverpool grazie alle prodezze sul campo, che hanno permesso ai Reds di conquistare una Champions League e di essere molto vicini alla vittoria della Premier, 30 anni dopo l'ultimo trionfo. L'egiziano si è reso protagonista di un gesto molto particolare, che denota anche il suo buon cuore: secondo i media inglesi, l'ex Roma avrebbe pagato il pieno di carburante a diversi automobilisti che si trovavano nella sua stessa stazione di servizio. L'episodio è avvenuto lo scorso mercoledì ed è testimoniato da diversi post apparsi in rete.

Mate from work sent us this, salah just paid for everyone’s petrol, sound that pic.twitter.com/4QiBSo8lQ0

— Cameron Ford (@cameronKFord) June 10, 2020