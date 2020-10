Liverpool, Salah raggiunge quota 100 gol in 159 gare: è il terzo più veloce della storia

Con la rete messa a segno nel derby, Momo Salah è arrivato a quota 100 gol con la maglia del Liverpool. Per arrivare a questi numeri, l'egiziano ci ha messo appena 159 partite e nella storia dei Reds solo Roger Hunt e Jack Parkinson hanno raggiunto questo traguardo in meno presenze.

100 - Mohamed Salah has scored his 100th goal in his 159th game for @LFC in all competitions - only Roger Hunt and Jack Parkinson have reached the milestone in fewer appearances for the Reds. Centurion. #EVELIV pic.twitter.com/qXKN4yWBGH

— OptaJoe (@OptaJoe) October 17, 2020