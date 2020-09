Liverpool scatenato in amichevole: perdeva 2-0, ha vinto 7-2. A segno sette giocatori diversi

Ha ricominciato da dove aveva finito il Liverpool che a pochi giorni dall'inizio della Premier League ha travolto in amichevole il Blackpool per 7-2. Eppure la squadra di Jurgen Klopp perdeva 2-0 dopo 35 minuti per i gol di Hamilton e Yates ma prima dell'intervallo ha accorciato le distanze con Matip e nella ripresa si è scatenata andando a segno ripetutamente con Mane, Firmino, Elliot, Minamino, Origi e van den Berg. Sette giocatori a segno per sette gol, i Reds sono decisamente già in forma.