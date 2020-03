Liverpool, Shaqiri in vendita. Per lo svizzero serviranno 30 milioni di euro

Si profila un cambio di club per l’ex Inter Xherdan Shaqiri. L’attaccante svizzero, stando a quanto riportato da Liverpool Echo, è stato messo in uscita dal Liverpool che a due anni dal suo acquisto per poco meno di 15 milioni di euro punta ad incassarne almeno il doppio. Secondo il quotidiano inglese, infatti, la dirigenza dei Reds avrebbe deciso di chiedere 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore nonostante nella stagione in corso abbia messo a referto appena dieci presenze fra Premier League, Mondiale per Club, Champions League, Community Shield e Supercoppa UEFA.