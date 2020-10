Liverpool-Sheffield United 2-1, le pagelle: flop Fabinho, Baldock scatenato

LIVERPOOL-SHEFFIELD UNITED 2-1

Marcatori: 13' rig. Berge (S), 41' Firmino (L), 64' Jota (L)

LIVERPOOL

Alisson 6 - Poco chiamato in causa, si fa trovare pronto nel momento del bisogno.

Alexander-Arnold 6,5 - E' una spina nel fianco, sulla corsia di destra, per la squadra avversaria: preme con insistenza fornendo anche una buona quantità di cross per gli attaccanti.

Fabinho 4,5 - Soffre più del previsto in un ruolo (difensore centrale) nel quale non ha una grandissima esperienza. Sbaglia anche le cose più semplici, dimostrando di non rendere al meglio, e causa il rigore: in situazione d'emergenza per l'infortunio di Van Dijk, però, dovrà adattarsi al più presto a questo nuovo posizionamento.

Gomez 6 - Gioca con estrema attenzione senza concedere particolare spazio alle manovre offensive dello Sheffield.

Robertson 6 - Prestazione solida, ma deve ringraziare il VAR per non aver punito con un calcio di rigore un suo evidentissimo fallo di mano su cross di Baldock nel corso del primo tempo.

Wijnaldum 6 - A centrocampo è una pedina fondamentale per Klopp: abile a smistare i palloni in ogni zona del campo, quando può affonda anche il colpo spaventando il portiere ospite.

Henderson 6,5 - E' da un suo traversone che scaturisce la rete di Firmino. Molto lucido sia in fase offensiva che in fase difensiva: controlla agevolmente le azioni dello Sheffield United.

Jota 6,5 - Non impeccabile nel primo tempo, nella ripresa attacca la spina firmando il suo primo gol in carriera in Premier con la casacca dei Reds: una marcatura fondamentale perché è quella che regala i tre punti e il primato in classifica (Dall'83' Milner s.v.)

Firmino 6 - Torna a fare gol dopo oltre tre mesi di digiuno: il brasiliano ha ancora bisogno di ritrovare la forma e la fiducia dei tempi migliori, ma già stasera ha in parte riscattato le ultime prove non proprio entusiasmanti (Dall'83' Minamino s.v.)

Mané 6,5 - Si sacrifica per i compagni ed è protagonista in entrambi i gol segnati dal Liverpool: in particolare, si mette in mostra con una gran giocata sugli esterni prima dell'assist per il raddoppio di Jota.

Salah 6 - Attacca la profondità, colpisce un palo, sbaglia un gol a porta vuota e se ne fa annullare un altro dal VAR. Porta stregata per il fuoriclasse egiziano.

SHEFFIELD UNITED

Ramsdale 6 - Non impeccabile nell'azione del primo gol del Liverpool, non può far nulla sul secondo. Non viene particolarmente impegnato.

Basham 6,5 - Ben organizzato in difesa, autore di una prova di livello decisamente più alto rispetto a quanto si poteva immaginare alla vigilia.

Egan 7 - Protagonista di ben tre chiusure provvidenziali: nega un gol a Mané e chiude lo specchio in due circostanze a Salah. Mostruoso, sempre sul pezzo.

Ampadu 6,5 - Gioca con autorità sulla linea dei centrocampisti senza sfigurare affatto contro una squadra di caratura decisamente elevata.

Baldock 7,5 - Attivo fino allo sfinimento sulla fascia destra: la percorre palla al piede decine e decine di volte, creando più di un grattacapo alla retroguardia del Liverpool. Riesce anche a mettersi in proprio facendo vedere buone doti nel tiro in porta.

Lundstram 6,5 - Viene ammonito dopo appena tre minuti, ma il cartellino non incide in alcun modo sulla sua prova. A centrocampo è protagonista di diversi duelli con Salah: non sempre ne esce sconfitto, per lui questa è già una vittoria (Dal 76' McGoldrick s.v.)

Berge 6 - Lucidissimo in occasione del calcio di rigore trasformato: dopo il gol è costretto ad abbassare il proprio raggio d'azione per contenere la reazione del Liverpool.

Osborn 6,5 - A metà primo tempo impegna Alisson con una straordinaria conclusione al volo da posizione centrale. In mezzo al campo è una certezza per Chris Wilder.

Stevens 5,5 - Commette un solo errore in novanta minuti, ma è un errore piuttosto pesante: sul cross di Mané, infatti, si perde completamente la marcatura di Jota lasciando strada libera al portoghese per la rete che costa l'ennesima sconfitta allo Sheffield.

McBurnie 6,5 - Non dà un attimo di respiro alla difesa del Liverpool portando un pressing altissimo fin dal primo minuto di gioco: davanti non riesce a pungere, ma era prevedibile.

Brewster 5 - Paga a caro prezzo la sfida contro la sua ex squadra: spaesato, è evidentemente in confusione (Dal 54' Burke 6,5 - Riesce a dare uno slancio in più all'intera squadra: cerca di portarsela sulle spalle ma non riesce nell'impresa)