Liverpool, si pensa già alla prossima stagione: contatti col Wolverhampton per Traoré

Il Liverpool, fresco vincitore della Premier League, pensa già al mercato per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo i Reds hanno avviato ufficialmente i contatti con il Wolverhampton per Adama Traoré. Il manager dei Wolves, Nuno Espirito Santo, nei giorni scorsi ha affermato che non la permanenza dell'esterno non è ancora certa.