Liverpool, si rivedono a Melwood i primi giocatori. Domani possibile ritorno alle sedute collettive

Si rivedono a Melwood i giocatori del Liverpool, tra cui Jordan Henderson, Virgil van Dijk e Joe Gomez. Sessione individuale per i presenti, in attesa che arrivino in giornata gli esiti dei test del coronavirus a cui i giocatori sono stati sottoposti. In caso di esito negativo, via libera alla ripresa degli allenamenti di gruppo da domani.