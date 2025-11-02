Liverpool, Slot: "Più fortunati delle ultime settimane. Salah? Per lui è normale segnare"

"Soddisfatti del risultato, della prestazione e di ciò che ho visto oggi, non solo dai giocatori ma anche dal supporto ricevuto dai tifosi, era ciò di cui avevamo bisogno oggi". Inizia così la conferenza stampa di Arne Slot, tecnico del Liverpool, dopo il successo per 2-0 ottenuto ieri sera ad Anfield contro l'Aston Villa. Il tecnico olandese, con estrema onestà, ammette: "Forse siamo stati un po' più fortunati rispetto alle ultime settimane, dove secondo me siamo stati anche sfortunati. L'errore del loro portiere e una deviazione hanno portato a due dei nostri gol".

Slot si sofferma ancora sul sostegno ricevuto dal pubblico in un momento così difficile (4 ko di fila in Premier, 6 nelle ultime 7 partite tra tutte le competizioni): "Importante, soprattutto perché è successo sullo 0-0 e non quando eravamo in vantaggio e non quando eravamo in testa alla classifica. Quando ti trovi in una situazione difficile come club e poi ottieni il supporto che i giocatori hanno ricevuto ma anche che ho ricevuto io, è ciò che rende questo club speciale. Non stavamo vincendo, stavamo perdendo e loro sentivano che i giocatori e forse anche io avessimo bisogno di un po' di supporto, ed è quello che si ottiene allora da questi tifosi".

Tornato al gol Salah, che ha raggiunto quota 250 con il Liverpool: "Se si segnano 250 gol è già incredibile, figuriamoci per un club. Non si vede più così tanto nel calcio. E penso che, a parte il gol che ha segnato stasera, abbia fatto un'ottima prestazione. Mi è piaciuto anche che non solo ha svolto molto bene il suo lavoro offensivo, ma ha anche aiutato la squadra in fase difensiva. Per lui segnare non è nemmeno così speciale, perché è quello che sappiamo anche che farà sempre".