Liverpool, Thiago Alcantara positivo al COVID-19. Lo spagnolo è in isolamento

Il Liverpool, attraverso un comunicato ufficiale, ha informato che Thiago Alcantara è risultato positivo al COVID-19 e si è già auto-isolato secondo le linee guida predisposte dal governo. Il club continuerà a seguire tutti i protocolli relativi al COVID-19 e Thiago rimarrà in isolamento per il periodo di tempo richiesto. L'ex Bayern non ha giocato ieri contro l'Arsenal in campionato.