Liverpool, titolo a un passo ma se si riprenderà non ci sarà nessuna festa ad Anfield

Non c'è pace per il Liverpool, pronto a tornare sul tetto d'Inghilterra 30 anni dopo l'ultima volta. Secondo quanto riportato dal Mirror di questa mattina in caso di vittoria del titolo, con la stagione che sarebbe dunque ripartita e conclusa, i Reds non sarebbero incoronati campioni insieme ai suoi tifosi ad Anfield, visto che le ultime indiscrezioni sulla ripresa parlano di campi neutri per disputare le sfide che restano.