Liverpool, trattative in corso per Thiago Alcantara. Manchester United alla finestra

Secondo quanto riportato da Sportbild, il Liverpool è ancora in trattativa con il Bayern per Thiago Alcantara, mentre il Manchester United, opzione alternativa per il centrocampista spagnolo, non ha ancora formulato un'offerta. Il giocatore, in scadenza con i bavaresi nel 2021, è valutato 30 milioni di euro.