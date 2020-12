Liverpool troppo forte per il Lipsia? Il ds Krosche: "Anche nel girone ci davano per spacciati"

Insieme al Bayern Monaco è forse la squadra favorita per la vittoria della Champions League. Il Liverpool di Jurgen Klopp sarà l'avversario del Lipsia negli ottavi e Markus Krösche, direttore sportivo dei tedeschi, ha commentato il sorteggio: "Le nostre potenziali avversarie erano tutti grandi club che hanno vinto tanto in passato. Sarà difficile, senza dubbio, affrontare gli attuali campioni d'Inghilterra: stanno facendo molto bene anche in questa stagione. D'altra parte, nessuno credeva davvero che avremmo superato il girone con PSG e Manchester United. Abbiamo fatto bene nella fase a gironi e faremo tutto il possibile per battere il Liverpool e passare ai quarti di finale".