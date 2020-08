Liverpool, tutti pazzi per il giovane Brewster: i Reds non hanno fretta di vendere

vedi letture

Dopo la buona stagione in prestito allo Swansea, sono tanti i club di Premier League che hanno messo gli occhi su Rhian Brewster, attaccante classe 2000 di proprietà del Liverpool. Tuttavia, come riporta Sky Sports UK, i Reds non hanno fretta e non vogliono sbagliare la decisione sul futuro del giovane talento.