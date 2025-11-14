Liverpool, ultimatum a Konaté: rinnovo o sarà addio immediato. Anche due inglesi in fila

La pazienza del Liverpool nei confronti di Ibrahima Konaté è agli sgoccioli e la dirigenza non è intenzionata a usare mezzi termini. Se il difensore francese non firmerà presto un nuovo contratto, i Reds sono pronti ad aprirgli la porta già nella finestra di mercato invernale. E per sottolineare le loro intenzioni, hanno già individuato un potenziale sostituto: la stella del Crystal Palace, Marc Guéhi, già vicinissimo in estate, rivela la stampa inglese.

Dopo mesi interminabili di negoziati che sembrano essersi arenati, il Liverpool ha lanciato un avvertimento forte. Una fonte vicina al club ha riferito che Konate è stato avvisato: firmare ora o prepararsi a fare i bagagli a gennaio. I Reds sono disperati per evitare un altro fiasco simile a quello di Trent Alexander-Arnold, che esitò a rinnovare per poi unirsi al Real Madrid a parametro zero, lasciando Anfield con un enorme rammarico.

Naturalmente, il Liverpool non è solo in questa 'corsa'. L'incertezza sul futuro di Konaté ha attirato l'attenzione dei pesi massimi europei. Il Real Madrid, che sta attraversando un rinnovamento difensivo, lo vede come l'aggiunta perfetta. In Germania, anche il Bayern Monaco lo sta monitorando come potenziale alternativa per Dayot Upamecano. Più vicino a casa, la Premier League non è a corto di pretendenti. Sia Arsenal che Chelsea sono in agguato, pronte a intervenire se il Liverpool decidesse di chiudere ogni trattativa.